Bayern-Star : Sané drückt Schalke 04 immer noch die Daumen

München Bayern-Star Leroy Sané hat für seinen Ex-Club FC Schalke 04 immer noch ein Herz.

„Mindestens immer im Live-Ticker“ verfolge er die Spiele der Gelsenkirchener auch nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga, versicherte der Nationalspieler seinen Fans via Twitter. Dort beantwortete Sané vor dem siebten Spieltag der Bundesliga ausgewählte Fragen von Nutzern des Kurznachrichtendiensts. Den Schalkern drücke er „definitiv die Daumen“, schrieb Sané. „Der Wiederaufstieg wird sehr, sehr schwer, aber es ist auf jeden Fall machbar“, urteilte der 25-Jährige.

Der gebürtige Essener spielte von 2005 bis 2008 und von 2011 bis 2016 für die Schalker, ehe er zu Manchester City wechselte. In Gelsenkirchen machte er auch seinen Schulabschluss. „Es muss wieder aufwärts gehen - für die Fans, für die Stadt“, schrieb Sané. Seit dem Vorjahr steht der Offensivspieler in Diensten des FC Bayern München und erlebte dort zuletzt unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann ein Formhoch. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der deutsche Rekordmeister die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga.