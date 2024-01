Borussia Dortmund Sancho-Rückkehr erwartet - Vorbereitung startet in Marbella

Mit seinem neuen Trainerteam will Terzic die Grundlagen für einen sportlichen Aufschwung in der zweiten Saisonhälfte schaffen. Auf dem Trainingsgelände des Banus Football Center absolviert der BVB auch zwei Testspiele am 6. Januar gegen AZ Alkmaar (15.30 Uhr) und am 9. Januar gegen Standard Lüttich (11.00 Uhr). Das erste Bundesligaspiel des Jahres findet am 13. Januar beim SV Darmstadt 98 statt.