Fußball Sammer über Krise im deutschen Fußball: „Liegen am Boden“

„Ich finde, wir sind in der größten Krise, die der deutsche Fußball in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat“, sagte der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Seien wir doch mal ehrlich: Wir liegen am Boden.“ Sowohl auf Club- als auch Verbandsebene sei man vom Anspruch Weltspitze „weit entfernt“.