Bundesliga : Sammer erwartet Weiterentwicklung beim BVB

Berlin Matthias Sammer erwartet in der kommenden Saison von Borussia Dortmund mit Trainer Marco Rose eine Weiterentwicklung.

„Wir haben uns in der Vergangenheit zu sehr gefreut, wenn die Mannschaft an guten Tagen extremst in der Lage war, einen berauschenden Fußball zu spielen. Umso depressiver war am Ende die Berichterstattung, wenn diese Qualität im Alltag gegen einen anderen Gegner nicht gegeben war“, sagte der frühere Nationalspieler und BVB-Profi.