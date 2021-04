Hertha BSC : Sami Khedira vor Startelf-Rückkehr - Jarstein fehlt weiter

Steht vor seiner Rückkehr in die Startelf von Hertha BSC: Mittelfeldspieler Sami Khedira wärmt sich auf. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Ex-Weltmeister Sami Khedira steht bei Hertha BSC im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga vor der Rückkehr in die Startelf.

„Wir werden gut trainieren, dann ist auch die Möglichkeit da, dass er von Anfang an spielt. Wenn er fit ist und 90 Minuten spielen kann, dann kann es sein, dass er 90 Minuten spielt“, sagte Trainer Pal Dardai bei einer digitalen Medienrunde. Im Kampf gegen den Abstieg treten die Berliner als Tabellen-15. am 18. April (18.00 Uhr/Sky) beim direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 (14.) an. Der 34 Jahre alte Winter-Zugang Khedira wurde nach überstandener Wadenverletzung zuletzt bereits zweimal eingewechselt.