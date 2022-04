FC Bayern München : Salihamidzic zu Lewandowski: „Haben noch nicht verhandelt“

München Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat in der brisanten Frage nach der Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski beim FC Bayern baldige konkrete Verhandlungen in Aussicht gestellt.

Der Vertrag des Polen in München läuft am 30. Juni 2023 aus. Mit Blick auf Gespräche über eine Verlängerung oder einen Abschied sei bislang „nichts Besonderes“ passiert, hatte Lewandowski selbst am Wochenende erklärt. „Das Einzige, was ich weiß, dass bald ein Treffen kommt“, sagte der 33-Jährige beim Pay-TV-Sender Sky. „Aber was passiert, weiß ich selber nicht. Ich habe gesagt, über meinen Vertrag oder meine Zukunft wurde noch kein Wort gesprochen.“