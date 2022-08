Bayern-Sportvorstand : Salihamidzic: Unsachliche und persönliche Kritik tat weh

München Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic macht sich derzeit keine Gedanken über seinen im Sommer 2023 in München auslaufenden Vertrag. „Was meine Zukunft anbelangt, bin ich entspannt“, sagte der 45-Jährige im Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Der in der Vergangenheit auch für seine Transfer-Politik kritisierte frühere Fußball-Profi freut sich nach den Top-Zugängen in diesem Sommer mit Sadio Mané an der Spitze über einen Imagewandel. „Es ging mir und geht mir immer um den FC Bayern. Es war mir wichtig, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass sie in Europas Spitze mitspielen kann“, sagte Salihamidzic. “Aber natürlich freut mich, wie es sich entwickelt hat.“