FC Bayern München : Salihamidzic und der Lewandowski-Wirbel: „Ist reparabel“

München Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht fest davon aus, dass sich Torjäger Robert Lewandowski trotz des Wirbels um dessen offensiv vorangetriebenen Wechselabsichten wieder in die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters integriert.

„Ja, ich bin davon überzeugt. Er ist ein Profi und er hat große Ziele in seiner Karriere. Deswegen ist das reparabel“, sagte Salihamidzic in einem Interview des Pay-TV-Senders Sky.

Nach derzeitigem Stand ist für Salihamidzic klar, dass Lewandowski in München bleibt. „Also bis jetzt sind es 100 Prozent. Am 12. Juli ist sein erster Arbeitstag, da erwarte ich ihn“, meinte er.

An Gedankenspielen, bei was für einem Angebot der polnische Weltfußballer doch noch gehen darf, will sich der Sportvorstand nicht beteiligen. Er beschäftige sich „nie mit Sachen, die jetzt in der Luft sind“. Erst am Mittwoch hatten Salihamidzic und der Verein Offensivspieler Sadio Mané vom FC Liverpool als Königstransfer vorgestellt.