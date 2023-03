Bayern München Salihamidzic über Pavard: Herausragender Spieler

„Ich glaube, das sieht Hasan selber, dass Benji eine gute Performance abruft, dass er immer gewinnen will. Jetzt hat er auch Tore geschossen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Er hat auch in der Champions League in Paris sehr gut gespielt. Und ich weiß, dass er sich extrem wohlfühlt im Trainerteam, dass er sich da gut aufgehoben fühlt.“