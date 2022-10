Bundesliga : Salihamidzic über Müller und Kimmich: „Beide sind gut drauf“

München Sind Thomas Müller und Joshua Kimmich für den Bundesliga-Gipfel in Dortmund fit? Bayern-Sportvorstand Salihamidzic berichtet von Gesprächen. Trainer Nagelsmann nennt das weitere Prozedere.

Der FC Bayern hofft auf einen Einsatz der beiden Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund. „Ich habe mit ihnen gesprochen, beide sind eigentlich ganz gut drauf. Sie haben keine Symptome, denen geht es gut“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Nacht nach dem 5:0 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Müller und Kimmich hatten nach ihren Corona-Infektionen nicht mitwirken können.

Die nach eigenen Infektionen zurückgekehrten Manuel Neuer und Leon Goretzka gaben nach ihrer eigenen schnellen Rückkehr keine Prognosen über die Einsatzchancen von Müller und Kimmich für den Bundesliga-Gipfel am Samstag bei Borussia Dortmund ab. „Das kann man nicht miteinander vergleichen. Da sind die Verläufe so verschieden“, sagte Goretzka. Auch in der Gesellschaft höre man von den wildesten Symptomen. „Ich würde bei beiden nichts ausschließen.“