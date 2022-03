Bundesliga : Salary Cap und Playoffs: Tedesco gegen Liga-Reformen

Leipzig RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco hat sich gegen tiefgreifende Reformen in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

„Ich würde immer alles so lassen, wie es ist. Die Playoffs würden ja bedeuten, dass man als Erster trotzdem noch nicht Meister ist. Aber wenn du nach 34 Spieltagen ganz oben stehst, hast du es auch verdient“, antwortete der 36-Jährige der „Bild am Sonntag“ auf die Frage, mit welchen Ideen er die Bundesliga spannender machen würde. Die kursierenden Gedankenspiele wie Gehaltsobergrenzen und Playoffs kommen für den Coach des Vizemeisters nicht in Frage.