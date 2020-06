32. Bundesliga-Spieltag : Saisonendspurt: BVBs Frust, Mainzer Freude, Schalker Sorgen

Berlin Nach der Niederlage gegen Mainz wird beim BVB nicht nur über das Ergebnis diskutiert. Revier-Rivale Schalke setzt seine Sieglos-Serie fort. Leverkusen kontert im Kampf um die Champions League, Hoffenheim wahrt seine Chance auf die Europa League.

Spannung am Tabellenende und im Kampf um die Königsklasse: Einen Tag nach den ersten wichtigen Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga mit dem Münchner Titel und dem Paderborner Abstieg sorgten vor allem Mainz und Düsseldorf für Überraschungen.

SIEGLOS-SERIE: Fünf Monate ist der 17. Januar her, mit einem 2:0 startete Schalke 04 damals gegen Gladbach in die Rückrunde. Doch seitdem ist die Elf von Trainer David Wagner sieglos, Europa dürfte nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt endgültig kein Thema mehr sein. „Wie die Jungs sich gewehrt haben, verdient Respekt. Deshalb ist es schade, dass wir das Spiel nicht mehr drehen konnten. So nehmen wir das Resultat leider mit. Wir werden weiter arbeiten“, sagte Wagner. Wenn man so weitermache wie in der zweiten Halbzeit, glaube er daran, „dass wir noch ein Spiel gewinnen“.