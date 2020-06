FC Schalke 04 : Saison-Aus für Mascarell - Wagner: „Werden uns stellen“

Hat in der Reha einen Rückschlag erlitten: Schalke-Kapitän Omar Mascarell. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Gelsenkirchen Angesichts der Negativ-Serie von elf Spielen ohne Sieg ist das Auftreten seiner Spieler im Auswärtsspiel bei Union Berlin laut David Wagner der ultimative Charaktertest.

„Es ist die Ehre, die jeder Spieler hat, sich dem Wettkampf zu stellen und erfolgreich gestalten zu wollen“, sagte der Trainer des FC Schalke 04. „Hunger, Wille, Gier“ erwartet Wagner von seiner Mannschaft bei den „Eisernen“, um die Misere zu beenden. „Wir werden am Sonntag, 15.30 Uhr, da sein, uns stellen und zeigen, dass wir es besser können“, kündigte der 48-Jährige an.

Aus der medizinischen Abteilung kamen weitere schlechte Nachrichten, Kapitän Omar Mascarell, der seit Monaten fehlt, habe in der Reha „einen Rückschlag“ erlitten: „Er wird nicht mehr spielen in dieser Saison“, berichtete der Coach in der virtuellen Medienrunde. Amine Harit und Jean-Clair Todibo, der im Training umknickte und sieben bis zehn Tage fehlen wird, sind ebenfalls nicht einsetzbar.