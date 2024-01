Bundesliga Sahin und Bender nehmen Arbeit beim BVB auf

In der kurzen Zeit bis zum ersten Spiel in Darmstadt am 13. Januar steht eine Menge Arbeit an. Nach zuletzt schwachen Auftritten ist der Abstand zum Vierten Leipzig auf bereits sechs Punkte angewachsen. Dennoch hielt die Vereinsführung nach langer Beratung am 21. Dezember an Terzic fest. Die Rückkehr der Vereinslegenden Sahin und Bender wurde in vielen Medien jedoch als Vorsichtsmaßnahme der Clubbosse gewertet, für den Fall eines Scheiterns von Terzic schnell über Alternativen verfügen zu können.