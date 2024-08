BVB-Nationalspieler Sahin: Auch Brandt und Süle bald wieder im Nationalteam

Offensivspieler Brandt war trotz teils starker Leistungen in der Rückrunde bereits für den EM-Kader nicht nominiert gewesen. Für diesen war Abwehrspieler Süle ohnehin nicht infrage gekommen, da er wegen offensichtlicher Fitnessprobleme im Frühjahr kaum noch eine Rolle in Dortmund gespielt hatte. Der frühere Bayern-Profi ist unter dem neuen Dortmunder Coach Sahin aktuell aber wieder Stammspieler. In der Sommerpause hatte sich der 28-Jährige in einen deutlich besseren Zustand gebracht.