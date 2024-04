Bundesliga Sabitzer Hoffnungsträger beim BVB für Wochen der Wahrheit

Matchwinner für den BVB, der auch noch theoretische Chancen hat, sich als Tabellenfünfter für die nächste Saison in der Champions League zu qualifizieren, war Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler sorgte nicht nur mit seinem Doppelpack (22./28.) für die frühe Führung der Gäste. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht. In dieser Form ist er für uns ein ganz wichtiger Spieler. Derzeit ist er in herausragender Form“, sagte Terzic. Eigentlich erzielte Sabitzer sogar drei Treffer, doch der kuriose - weil nicht freigegebene - Strafstoß aus der 51. Minute wurde am Ende von Schiedsrichter Florian Badstübner zurückgenommen.