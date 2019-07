Bundesliga : Sabitzer für ein, zwei Routiniers bei RB Leipzig

Seefeld Offensivspieler Marcel Sabitzer hat sich für die Verpflichtung von ein, zwei erfahreneren Profis bei RB Leipzig ausgesprochen.

„Bei den Bayern oder beim BVB spielen auch ein paar routinierte Spieler. Da wo die sind, wollen wir ja hin“, sagte der 25-Jährige in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ und sportbuzzer.de.

Im Kader von Champions-League-Teilnehmer Leipzig steckt nach Meinung des österreichischen Fußball-Nationalspielers jede Menge Talent, Tempo und Mentalität. In engen Spielen brauche es aber „einen Tick Erfahrung“, meinte er und formulierte die Ziele des sächsischen Bundesligisten für die anstehende Saison: „Wir haben viel vor, wollen die Gruppenphase in der Champions League überstehen und in der Liga wieder unter die ersten vier.“