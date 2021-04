Bundestrainer : Rummenigges erneutes Machtwort: DFB muss ohne Flick planen

München Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat einem möglichen Wechsel von Trainer Hansi Flick auf den Posten des Bundestrainers nach dieser Saison erneut eine klare Absage erteilt.

„Sie sind so sehr damit beschäftigt, zu politisieren, dass nicht genug gemacht wird, um einige große strukturelle Probleme anzugehen, wie zum Beispiel Probleme in der Jugendentwicklung und bei der Trainer-Ausbildung“, sagte der Bayern-Boss. „Was fehlt, ist eine professionelle Struktur, mit wichtigen Figuren aus der Bundesliga an Bord.“ Er würde dem DFB raten, „die Reihen zu schließen und so schnell wie möglich wieder auf den richtigen Weg zu kommen.“