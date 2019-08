Verletzter Nationalspieler : Rummenigge zu Sané-Arztwahl: Nichts mit dem FC Bayern zu tun

München Die geplante Knie-Operation von Nationalspieler Leroy Sané in Innsbruck beim Spezialisten Christian Fink hat nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge nichts mit dem FC Bayern München zu tun.

Der 23 Jahre alte Sané galt bis zu seinem Kreuzbandriss als Wunschspieler des FC Bayern. Ein Wechsel in diesem Sommer hat sich zunächst zerschlagen. Bei Fink in Innsbruck waren zuletzt auch die Bayern-Profis Corentin Tolisso und Lucas Hernández nach schweren Knieoperationen operiert worden. Zu Sanés Arztwahl sagte Rummenigge: „Der Spieler ist ein Spieler von Manchester City. Und wenn er das so entschieden hat, ist das eine Entscheidung von ihm, möglicherweise in Absprache mit der ärztlichen Abteilung der Nationalmannschaft.“