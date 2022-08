FC Bayern München : Rummenigge zu Bayern-Kader: „Schnellste Offensive in Europa“

Rummenigge zu Bayern-Kader: „Schnellste Offensive in Europa“

München Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sieht die Kaderplanung des FC Bayern München auch wegen der aktuellen Transfers äußerst positiv.

„Die Offensive würde ich als die schnellste Offensive in ganz Europa bezeichnen“, lobte der 66-Jährige im Sky-Interview die Kaderplanung von Sportvorstand Hasan Salihamidžić. „Er hat gute Transfers getätigt. Und wenn man sich jetzt die ersten Spiele von Bayern München anschaut, speziell in der Offensive, dann kann man sagen, dass alles, was man sich ausgedacht hat, sehr gut funktioniert.“