Gastgeber der WM 2022 : Rummenigge verteidigt Bayern-Partnerschaft mit Katar

München Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Partnerschaft des FC Bayern mit Katars nationaler Fluggesellschaft Qatar Airways erneut verteidigt.

„Es ist kein Widerspruch, in unserer Heimat eine Anti-Rassismus-Kampagne ins Leben zu rufen, die hoffentlich global strahlt, mit Qatar Airways ein industrielles Sponsoring zu vereinbaren und dann in Katar deutlich zu machen, für welche gesellschaftlichen Werte der FC Bayern steht“, sagte Rummenigge im Interview der „Welt am Sonntag“ und sprach von „Wandel durch Annäherung“.