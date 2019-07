FC Bayern München : Rummenigge ruft Neuer an: Berater „nicht Sprachrohr“

Rummenigge ruft Neuer an: Berater „nicht Sprachrohr“

München Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den kritischen Aussagen von Manuel Neuers Berater Thomas Kroth in Bezug auf die bisherigen Transferaktivitäten des deutschen Fußball-Meisters ein klärendes Gespräch mit dem Kapitän geführt.

„Ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit Manuel Neuer“, berichtete Rummenigge am Montag in München. Dieses habe für ihn ergeben, dass Berater Kroth „nicht das Sprachrohr von Manuel Neuer in dieser Angelegenheit gewesen“ sei.