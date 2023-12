Bundesliga Rummenigge rühmt „Leader-Typ“ Kane: „Zieht die anderen mit“

„Bei Harry und der Bundesliga war es wohl Liebe auf den ersten Blick“, meinte der langjährige Bayern-Chef. 21 Mal hat Kane in seinen ersten 15 Bundesligaspielen getroffen. Den 41-Tore-Rekord von Lewandowski könnte der frühere Tottenham-Star übertreffen, wenn er 2024 mit dieser Quote weitermacht. Rummenigge will in puncto Tore-Rekord keinen Druck aufbauen: „Ich denke, es ist noch zu früh, um über die Saison-Bestmarken zu spekulieren.“