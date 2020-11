Streit um TV-Gelder : Rummenigge mahnt Clubs zur loyalen Zusammenarbeit

Frankfurt/Main Der Kampf um die ab der nächsten Saison sinkenden TV-Gelder droht den Profifußball zu spalten. Die Topclubs lehnen eine von kleineren und mittleren Vereinen geforderte Gleichverteilung ab und rüffeln den Vorstoß als illoyal.

„Wir sind irritiert, dass vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten ein solches Impulspapier aufgesetzt und versandt haben. Damit haben sie sich aus unserer Sicht in der Solidargemeinschaft DFL in diesem Punkt separiert, weil in dieser Frage das DFL-Präsidium exklusiv die Entscheidungshoheit hat“, kritisierte Bayern-Boss Rummenigge in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Es war immer ein wichtiges Gut, dass alle 36 Clubs gut, loyal und harmonisch zusammengearbeitet haben. Es ist das erste Mal, dass sich Clubs außerhalb dieser Solidargemeinschaft positioniert haben.“