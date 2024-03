Bayerns Trainersuche Rummenigge: Heynckes und Guardiola als Maßstab

Deshalb würden er selbst und Ehrenpräsident Uli Hoeneß bald auch wieder kürzertreten, kündigte Rummenigge an. „Am Anfang muss man das Ganze noch ein bisschen begleiten“, sagte er und ergänzte: „Dann müssen sie schwimmen, und sie werden schwimmen, ohne den Rettungsring Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge.“ Er sei überzeugt, dass Eberl und Co. den FC Bayern nicht nur in ruhiges, sondern auch in erfolgreiches Fahrwasser zurückführen werden.