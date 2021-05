Robert Lewandowski : Rummenigge: „Geht in Geschichte des FC Bayern ein“

Rummenigge: „Geht in Geschichte des FC Bayern ein“

Robert Lewandowski (l) erzielte gegen Borussia Mönchengladbach das Tor zum 3:0 sehenswert per Seitfallzieher. Foto: Matthias Schrader/AP-Pool/dpa

München Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom alten und neuen deutschen Meister Bayern München hat sich erstaunt gezeigt über die Rekordjagd von Weltfußballer Robert Lewandowski.

„Robert hat jetzt noch zwei Spiele. Er kann ihn egalisieren, möglicherweise sogar übertreffen. Er geht auf jeden Fall in die Geschichte des FC Bayern ein, das ist klar“, sagte Rummenigge und gab zu: „Ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin erstaunt.“

Am kommenden Samstag spielen die Bayern beim SC Freiburg, am letzten Spieltag am 22. Mai empfangen sie den FC Augsburg.