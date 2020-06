Bayern-Boss : Rummenigge fordert: Rassismus „offensiv entgegentreten“

München Nach dem brutalen Tod von George Floyd und der Protestwelle gegen Polizeigewalt an Schwarzen in den USA fordert Karl-Heinz Rummenigge weiter alle Kraft im Kampf gegen Rassismus.

Floyd war vor knapp zwei Wochen gestorben, nachdem ein Polizist in Minneapolis minutenlang mit dem Knie auf den Nacken des am Boden liegenden Afroamerikaners drückte. Den Vorfall hat ein Handyfilmer festgehalten. In den USA gibt es seit Tagen zahlreiche Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Weltweit solidarisieren sich viele Sportler und Vereine mit den Afroamerikanern in Amerika, deren Parole „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) ist.