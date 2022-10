Ex-Bayern-Boss vor Topspiel : Rummenigge: Dortmund „gibt nicht auf, das imponiert mir“

München Einen Grund für den Abstand zwischen dem FC Bayern München und seinem nationalen Konkurrenten Borussia Dortmund sieht Karl-Heinz Rummenigge in der unterschiedlichen Siegermentalität.

Spiele wie das 2:3 der Dortmunder in der vergangenen Woche beim 1. FC Köln seien „in jedem Fall Schlüsselspiele“, sagte der 67-Jährige. „Durch einen Sieg wären sie wahrscheinlich mit deutlich breiterer Brust in das Duell gegen Bayern gegangen.“ Allerdings sei das 4:1 des BVB in de Champions League in Sevilla „sicher Balsam für die Borussen-Seele“ gewesen.