1. FC Union Berlin : Ruhnert über Torgarant Becker: „War schon Flop bei vielen“

Berlin Die aktuelle Topform von Union Berlins Stürmer Sheraldo Becker ist für Geschäftsführer Oliver Ruhnert das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses.

Der Nationalspieler des Suriname spielt seit 2019 für Union. Zum unumstrittenen Leistungsträger wurde er jedoch erst im Jahr 2022. Noch im Oktober des vergangenen Jahres hatte sich Becker öffentlich über zu wenig Einsatzzeit beschwert. In dieser Saison hat der extrem schnelle Angreifer bereits fünf Tore in der Liga erzielt und führt die Torjägerliste gemeinsam mit dem Bremer Niclas Füllkrug an.