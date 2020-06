1. FC Union Berlin : Ruhnert bestätigt: Schlotterbeck zurück zum SC Freiburg

Berlin Union-Leihspieler Keven Schlotterbeck wird nach der Saison wie vereinbart zum SC Freiburg zurückkehren.

Das bestätigte Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, am Tag nach dem feststehenden Klassenerhalt in der Bundesliga. „Er geht mit einem ganz großen weinenden Auge von uns weg. Aber das ist Part of the Deal. Die Kollegen in Freiburg und ich haben uns darauf verständigt“, erklärte Ruhnert am Mittwoch bei einer Videokonferenz.