Bundesliga : Rückkehrer und offene Stellen: Action auf dem Trainermarkt

Wolfsburg Die nächsten Posten sind vergeben: Am Dienstag stellen zwei Bundesligisten neue Cheftrainer vor. Bei einem weiteren Erstligisten wird ein seit Tagen gehandelter Name noch nicht bestätigt.

Das ist fix:

Dort würde Hoffenheim auch gerne spielen. Nach dem Verpassen der Europacup-Plätze hatte sich die TSG von Sebastian Hoeneß getrennt und präsentierte nun in Breitenreiter dessen Nachfolger. Breitenreiter, der zuletzt mit dem FC Zürich Schweizer Meister geworden war, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Der frühere Profi kennt die Liga: Breitenreiter war 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga aufgestiegen. Dazwischen trainierte er Schalke 04.

Das ist fast fix:

Das ist offen:

Nach dem Klassenerhalt in den Entscheidungsspielen gegen den HSV ist Fredi Bobic bei der Hertha nach eigenen Angaben „sehr, sehr weit mit den Gesprächen“ bezüglich eines neuen Trainers. Der als Favorit gehandelte Schwarz arbeitet zur Zeit bei Dynamo Moskau. Der 43-Jährige war trotz der Krieges in der Ukraine in Russland geblieben und steht mit seinem Club noch im nationalen Pokalfinale am Sonntag gegen Spartak Moskau. Anschließend könnte es zu einem Wechsel nach Berlin kommen.