Bundesliga : Rückkehr von Mainz-Profi Burkardt verzögert sich weiter

Mainz U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt wird dem FSV Mainz 05 frühestens in der Schlussphase dieser Saison wieder zur Verfügung stehen.

Der 22-Jährige muss wegen eines Knochenmarködems im Bereich des linken Knies nach Absprache mit den Mannschaftsärzten den Belastungsaufbau reduzieren und dem Heilungsverlauf anpassen, teilte der Verein mit. Ein Wiedereinstieg in den Belastungsaufbau sei nach aktuellem Stand erst ab Anfang März geplant.

🎙️Bo Svensson: "Bei Jonny läuft es nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Er wird uns auch die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen." #Mainz05 pic.twitter.com/xpcaK6K5S1

Burkardt, der sich die Verletzung Mitte November im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt zugezogen hatte, fällt damit wesentlich länger aus als zunächst befürchtet. Der Stürmer war Anfang Dezember in München operiert worden und sollte ursprünglich nach sechs Wochen ins Training zurückkehren. Mainz-Trainer Bo Svensson hatte bereits am Donnerstag angedeutet, dass er vorerst nicht mit Burkardt plane. „Es läuft nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Er wird uns auch die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen“, sagte Svensson.