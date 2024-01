Transfermarkt Rückkehr auf Leihbasis: BVB setzt mit Sancho auf Nostalgie

Der erste Wintertransfer des Clubs trägt einen klangvollen Namen und erinnert an die gute Performance bei seinem ersten Auftritt in Dortmund. Schließlich steuerte er in 137 Partien beachtliche 50 Tore und 64 Vorlagen bei. Gleichwohl geht der BVB mit dem Leihgeschäft auch ein Stück weit ins Risiko. Schließlich bestritt Sancho seit August kein Pflichtspiel mehr für den Premier-League-Club. Nach Meinungsverschiedenheiten mit seinem dortigen Trainer Erik ten Haag war er vom Profitraining freigestellt worden.