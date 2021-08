3. Spieltag : Roussillon schießt Wolfsburg zurück auf Platz eins

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg kämpft, rackert und rennt - mit Erfolg. Im Spitzenspiel der Bundesliga gibt es einen Sieg gegen RB Leipzig. Die Leidenschaft auf dem Platz bringt den Niedersachsen den Spitzenplatz.

Mit einem beeindruckenden Auftritt gegen Vizemeister RB Leipzig hat der VfL Wolfsburg die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Die perfekte Ausbeute von neun Punkten bedeutet einen Vereinsrekord: Noch nie zuvor war der VfL mit drei Siegen in eine Bundesliga-Saison gestartet. „Wir haben einen überragende Leidenschaft gezeigt. Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat. Diese Leidenschaft und Mentalität müssen wir beibehalten“, sagte Weghorst im Streamingdienst „DAZN“. Maximilian Arnold sprach von „Opferbereitschaft“.

Roussillon erzielte vor 12 058 Zuschauern in der 52. Minute das entscheidende Tor für die Niedersachsen, die zuvor acht Pflichtspiele gegen Leipzig sieglos gewesen waren. Anders als die Fans, die von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne anscheinend nichts mitbekommen hatten, wollte Weghorst nicht ausgelassen jubeln. Man wolle nicht richtig feiern, wenn es um die Gesundheit eines Menschen gehe, sagte er. Nach Vereinsangaben musste ein Zuschauer ins Krankenhaus gebracht werden. „Wir als gesamter Verein sind gerade ganz woanders und drücken die Daumen, dass alles glimpflich ausgeht“, sagte Arnold.

Die Gäste präsentierten sich anders als noch in der Vorwoche beim fulminanten 4:0 gegen den VfB Stuttgart im Angriff zu harmlos. Drei Punkte aus drei Spielen sind für die Ansprüche des Clubs zu wenig. „Am Ende sind es null Punkte für uns, wir ärgern uns darüber“, bekannte Torhüter Peter Gulacsi. „Wir gehen jetzt nicht mit so einem positiven Gefühl in die Pause“, sagte Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann. „Wir haben mehr Arbeit zu tun“, stellte Leipzigs Trainer Jesse Marsch fest.