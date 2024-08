Fußball-Bundesliga Rot-Sünder Rose wieder auf der Tribüne: „Gelobe Besserung“

Bereits in der vorigen Saison hatte Rose vier Gelbe Karten gesehen und daher ein Spiel auf der Tribüne verbringen müssen. „Das Witzigste ist: Wir haben uns heute Mittag getroffen, waren im selben Hotel wie die Schiedsrichter. Ich habe gesagt: Dieses Jahr läuft es anders. Jetzt muss ich mich entschuldigen und berichtigen, weil am Ende klar war, was kommt“, sagte Rose: „Ich nehme die Gelb-Rote Karte an, ich gelobe Besserung. Ich bin ich. Wenn ich Kacke mache, dann kann ich es auch zugeben. In dem Fall habe ich das getan.“