Fußball-Bundesliga Rot für Rapp und Debüt-Pleite: Kiel mit 0:2 gegen Wolfsburg

Marcel Rapp bedankte sich trotz der bitteren Pleite nach der geschichtsträchtigen Heimpremiere in der Fußball-Bundesliga bei seinem Wolfsburger Trainer-Kontrahenten Ralph Hasenhüttl. Der Trainer von Holstein Kiel hatte in der hitzigen Schlussphase beim 0:2 (0:2) gegen den VfL Wolfsburg die Rote Karte gesehen. Hasenhüttl konnte Rapps Unverständnis über den Platzverweis (90. Minute+7) verstehen. Der Kieler Coach war in die gegnerische Coaching-Zone eingedrungen.