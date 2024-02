Bundesliga Roses Lob für Augsburgs Greenkeeper: „Tolle Arbeit“

In so einer Phase tut Lob mal gut. Und dafür sorgte RB Leipzigs Trainer Marco Rose nach dem 2:2 (1:1) in der WWK Arena. „Ich fand, dass die Jungs, die den Platz machen, tolle Arbeit geleistet haben. Ich fand's gar nicht so schlimm“, bemerkte Rose. „Jetzt kommt auch ein bisschen die Sonne raus, es wurde auch eingesät, also gute Nachrichten für euch, alles wird gut.“