Bundesliga Rose will RB-Umbruch im Sommer vermeiden

Aktuell belegt RB in der Bundesliga den vierten Platz, der definitiv zur erneuten Teilnahme an der Champions League in der nächsten Spielzeit berechtigen würde. Diesen Rang wollen die Sachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel des 31. Spieltags gegen Verfolger Borussia Dortmund erfolgreich verteidigen. „Dortmunds Wucht, Power und das Tempo zu verteidigen, ist eine schwere Aufgabe“, sagte Rose: „Der BVB ist eine gute Mannschaft, die auch selbst fleißig und leidenschaftlich verteidigen kann. Sie haben viele Spiele in den Beinen, können aber ähnlich selbstbewusst auftreten wie wir.“ Trotz des Heimvorteils werde es „eine enge Kiste“.