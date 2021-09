Ex-Gladbach-Coach : Rose vor brisantem Wiedersehen: „Freue mich darauf“

Dortmund Marco Rose freut sich trotz aller zu erwartenden Reaktionen der Fans auf das Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach.

Am Samstag (18.30 Uhr) müssen die Dortmunder zu Roses Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Im Frühjahr hatte der damalige Gladbach-Coach bekanntgegeben, per Ausstiegsklausel zum BVB zu wechseln. Die Gladbacher hatten danach den Europapokal verpasst. Viele Fans der Borussia vom Niederrhein hatten Rose den Wechsel nach nur zwei Jahren übel genommen, da er zuvor stets davon gesprochen hatte, in Mönchengladbach langfristig etwas aufbauen zu wollen.