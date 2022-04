BVB-Coach über die Konkurrenz : Rose über Leipzig: „Gucken ein bisschen neidisch rüber“

Dortmund Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Erfolgsweg von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League mit Freude, aber auch etwas Wehmut verfolgt.

Insgesamt sei er ganz „ganz froh, dass die beiden zeigen, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich nicht so schlecht dasteht. Wir konnten das dieses Jahr leider nicht.“ Der BVB schied in der Champions League in der Gruppenphase und in der Europa League dann direkt in der ersten K.o.-Runde aus.