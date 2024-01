Gesellschaftliches Engagement Rose über Demos gegen rechts: Bei Dummheit nicht wegducken

Roses Freiburger Amtskollege Christian Streich hatte am Mittwoch an einer Demonstration teilgenommen. „Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Es ist 5 vor 12. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, im Familienkreis, in der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren“, sagte Streich.