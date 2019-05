Hecking-Nachfolger : Rose startet seine Mission Mönchengladbach

Mönchengladbach Zum Abschied aus Salzburg flossen Tränen. Das Ende seiner Amtszeit am Sonntag beim österreichischen Double-Sieger ging Marco Rose sichtlich nahe.

Viel Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, bleibt dem einstigen Profi aus Hannover und Mainz jedoch nicht. Schon am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) beginnt für ihn mit seiner Vorstellung bei Borussia Mönchengladbach eine neue Zeitrechnung. Erstmals in seiner noch jungen Trainer-Karriere versucht sich der gebürtige Leipziger in der Bundesliga. Die Messlatte liegt hoch: Schließlich zog die Borussia unter der Regie seines Vorgängers Dieter Hecking in der abgelaufenen Saison als Tabellenfünfter in die Europa League ein.