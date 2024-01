RB Leipzig Rose nach Rassismus-Eklat: „Müssen kompromisslos sein“

Der Coach zog eine Parallele zu den vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die gerade in Deutschland stattfinden. „Wir gehen auf die Straßen, kämpfen dagegen an und ich glaube, dass das richtig und wichtig ist, dass wir da dranbleiben“, sagte Rose. Bereits in der vergangenen Woche hatte er dazu aufgerufen, sich gegen rechtsextreme Strömungen in Deutschland zur Wehr zu setzen.