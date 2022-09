Bundesliga : Rose gegen Kumpel Letsch: „Alles in Betracht ziehen“

Rose gegen Kumpel Letsch: „Alles in Betracht ziehen“

Leipzig RB-Cheftrainer Rose trifft am Samstag im Spiel gegen Schlusslicht Bochum auf seinen ehemaligen Chef und Kumpel Letsch. Beide kennen sich aus gemeinsamen Salzburger Zeiten.

Cheftrainer Marco Rose von RB Leipzig rechnet gegen Schlusslicht VfL Bochum mit vielerlei Überraschungen. „Man versucht alles in Betracht zu ziehen, in erster Linie geht es aber um uns und um unsere Leistung“, sagte Rose auf der Pressekonferenz.

„Neuer Trainer, neue Ausrichtung - das bedeutet, viel zu spekulieren. Bochum wird möglicherweise ein anderes Energielevel haben nach dem Trainerwechsel. Ich kenne Tommy sehr gut, habe vielleicht auch eine Idee, was auf uns zukommt“, betonte Rose vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Bochum.