RB Leipzig : Rose freut sich auf Eberl und hilft bei Wohnungssuche

Leipzig Marco Rose will Max Eberl bei der Wohnungssuche helfen. Der gebürtige Leipziger und RB-Cheftrainer freut sich schon auf den Amtsantritt des neuen Sportchefs am 15. Dezember. Kontakt hat er schon zu seinem neuen Chef.

„Max hatte Geburtstag, da habe ich ihn natürlich angerufen. Da haben wir kurz gesprochen, aber auch so sind wir immer mal im Austausch“, sagte Rose am Donnerstag. Aber auch hinsichtlich künftiger Fragen findet schon ein Gedankenaustausch statt. „Ich denke schon, dass es nach und nach in Telefonaten auch immer wieder um die Ausrichtung handeln wird. Wie gehen wir die Dinge an? Max braucht ja auch noch eine Wohnung hier, da kann ich ihm auch helfen, wo lebt es sich ganz anständig in Leipzig“, sagte Rose.