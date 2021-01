Borussia Mönchengladbach : Rose bekräftigt: Mit Embolo gegen den BVB

Mönchengladbach Eine Party in Essen am Baldeneysee, ein Polizeiaufgebot wegen Ruhestörung und eine über das Dach geflohene Person: Fußballprofi Embolo steht unter Verdacht, gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen zu haben. Gladbach aber steht zum Schweizer Torjäger.

„Für uns ist klar, dass Breel morgen im Kader ist“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). „Das Thema ist jetzt wirklich was für Breels Anwälte“, sagte Rose am Donnerstag weiter.

Embolo soll nach Überzeugung der Polizei am Wochenende an einer illegalen Party in Essen teilgenommen haben. Der 23 Jahre alte Schweizer Nationalspieler bestreitet dies. Embolo war auch nicht auf der Party, sondern in einer angrenzenden Wohnung von der Polizei angetroffen worden.