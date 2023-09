Transfermarkt Rolfes warnt vor Transferoffensive aus Saudi-Arabien

Seit dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr im vergangenen Winter sind zahlreiche weitere Stars nach Saudi-Arabien gegangen und verdienen dort deutlich mehr als bei ihren früheren Arbeitgebern in Europa. Neben Fußballern in der Endphase ihrer Karriere spielen inzwischen auch viele Profis im besten Alter für Clubs in dem Land.