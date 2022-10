Bundesliga : Rolfes über Alonso: „Bringt bei uns das Feuer zurück“

Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso gestikuliert beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Spielfeldrand. Foto: Arne Dedert/dpa

Leverkusen Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hält Xabi Alonso trotz der geringen Erfahrung als Trainer weiterhin für den richtigen Mann in der aktuellen Krise. „Glauben Sie mir: Xabi hat eine enorme Power.

Das sieht man beim Coaching an der Linie, vor allem aber in jedem Training“, sagte Rolfes der „Bild“-Zeitung: „Er ist der Mann, der bei uns das Feuer zurückbringt.“

Alonso, der zuvor nur bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad im Profibereich als Trainer gewesen war, arbeite „immer an Lösungen“ und tue „alles, um den Verein wieder nach vorne zu bringen“, ergänzte Rolfes: „Es ist wichtig, dass wir jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel eine normale Trainingswoche haben und Xabi zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt Abläufe und Inhalte wirklich trainieren kann.“ Im Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL sollen drei Punkte her.