Bundesliga Rolfes: Nicht viel Schlaf und große Feier nach Pokalfinale

Eine große Feier wird es nach dem DFB-Pokalfinale am 25. Mai geben, dort ist Leverkusen in Berlin Favorit gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Schon am Donnerstag soll zunächst der Einzug in das Halbfinale der Europa League gelingen. „Das ist was ganz Besonderes, da werden wir alles für tun“, kündigte Rolfes an. Nach dem 2:0 im Hinspiel tritt der neue Meister in London zum Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham United an. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen.