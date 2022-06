Bundesliga : Rolfes: „Bayern absoluter Top-Favorit“

Leverkusen Für Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bleibt der FC Bayern München auch in der neuen Bundesligasaison der klare Titelkandidat.

„Ob mit oder ohne Lewandowski sind sie der absolute Top-Favorit. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern“, sagte Rolfes dem „Kicker“ (Montag). Mit der Verpflichtung von Starspieler Sadio Mané habe der deutsche Fußball-Rekordmeister auch ein Zeichen gesetzt. „Dieser Transfer unterstreicht die Möglichkeiten von Bayern München. In der Bundesliga sind sie die Einzigen, die sich an so einen Spieler heranwagen können“, befand Rolfes.